تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم، وسط طموحات بتحقيق الزعيم لمفاجأة والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

الزعيم يواجه تشيلسي في نصف النهائي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد تشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي بعد تفوقه على الأهلي المصري بالأمس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دفاع الهلال يواجه هجومًا كبيرًا من تشيلسي

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مباراة اليوم بضغط هجومي كبير، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تجاوز عقبة الهلال، ما يضع ضغطًا كبيرًا على دفاع الأزرق.

وفي السياق ذاته، علق قائد الوحدة السابق، سلطان اللحياني: “فوز الهلال على تشيلسي سيكون صعبًا، البلوز المرشح الأول للتتويج.. أكثر ما أخاف على الزعيم منه، هو الأخطاء الدفاعية في أول نصف ساعة من المباراة”.

وواصل اللحياني تصريحاته محذرًا الزعيم قائلًا: “تشيلسي سيبدأ بضغط كبير بنحو 7 أو 8 لاعبين في مناطق المنافس، الكرات العرضية والثابتة للبلوز ستكون خطيرة، يجب التركيز بشكل أكبر مع التمرير المتقن للهلال”.