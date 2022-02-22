قدم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة عفيف، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، 11 برنامجًا تدريبيًّا وتأهيليًّا للمشمولين بخدمات الضمان في المحافظة البالغ عددهم أكثر من 5 آلاف مستفيد ومستفيدة.

برامج متنوعة:

وتنوعت البرامج ما بين حرفية مثل برامج الخياطة الشاملة وإدارية مثل السكرتارية التنفيذية والتمكين الإداري والأعمال المكتبية وخدمة العملاء ومهارات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى البرامج التوعوية مثل دورة الاستثمار الذكي وتنمية المال والفعاليات الداخلية بمشاركة منسوبي المكتب مثل اليوم العالمي للتطوع وبرنامج كسوة الشتاء.

يذكر أن جميع البرامج والشراكات أقيمت بالتعاون مع جهات خارجية من القطاع الخاص وغير الربحي بهدف إكساب المستفيدين مجموعة من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.