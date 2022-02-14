أكدت هيئة السوق المالية ضرورة التزام الشخص المرخص له بإشعار العملاء بتجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل.

ضوابط هامة:

وأضاف الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن الشخص المرخّص له إشعار عملائه بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليه وضع سياسات وإجراءات محققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها.

وكان مجلس هيئة السوق المالية، قد نشر أمس الأحد، مشروع لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية؛ لاستطلاع مرئيات العموم مدة 60 يومًا تقويميًّا، تنتهي بتاريخ 14 مارس 2022.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن القرار يأتي انطلاقًا من أهدافها الإستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/ 6/ 1424هـ.