في تجربة ترفيهية غير مسبوقة، استقبلت العاصمة الرياض رحلة دولية قادمة على طائرة مزينة بشعارات موسم الرياض، تحت اسم “للخيال وجهة”، التي تبدأ فيها التجربة الترفيهية من وقت صعود الطائرة حتى مغادرة صالات الوصول، مؤكدةً التجربة الإبداعية غير المسبوقة في جودة وتنوع الفعاليات التي تُقدمها الهيئة العامة للترفيه، وحرصها على الترحيب بزوار مواسمها من جميع أنحاء العالم.

هوية الموسم

وبينما تلبس المضيفات على متن الرحلة القادمة من باريس إلى الرياض، شالًا يعبر عن هوية الموسم، يتعرّف الركاب على موسم الرياض عن كثب، حيث تعرض الشاشات المثبتة على كراسي الطائرة أنواع الفعاليات والعروض الترفيهية التي يقدمها الموسم، التي تتنوع في محتواها لتقديم فعاليات وأنشطة تخدم جميع الفئات المجتمعية، وتضمن توفير تجارب ترفيهية ممتعة للجميع.

ولا تقتصر متعة الرحلة على مقصورة الطائرة، بل تمتد إلى مطار الملك خالد الدولي، حيث يستقبل الركاب في صالة الوصول، التي زُينت خصيصًا لهم، بعرض موسيقي وعبارات ترحيبية محلية وعالمية، تعكس حفاوة الاستقبال في المملكة، إضافة إلى تقديم هدايا عدة للركاب، كالتذاكر المجانية وأكياس الهدايا من موسم الرياض، ووشاح محاك من السدو التقليدي.