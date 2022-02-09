وافقت جامعة كاليفورنيا على دفع ما يصل إلى 244 مليون دولار لنحو 200 امرأة يتهمن الطبيب النسائي جيمس هيبس الذي كان يعمل ضمن شبكة تابعة للمؤسسة التربوية هذه، بـ التحرش وانتهاكات جنسية، يعود بعضها إلى العام 1983.

شكاوى:

ويشمل الاتفاق بالتراضي هذا، الذي تم الكشف عنه أمس الثلاثاء، شكاوى بالحق المدني للمريضات بشأن أفعال مزعومة، واعتداءات جنسية.

واتهمت النساء الطبيب هيبس، المتخصص بعلم الأورام بانتهاكات جنسية وتحرش، وأخذن على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس التي كانت توظفه تغطيتها لأفعاله وعدم اتخاذ أي إجراء ضده رغم الإبلاغ عنه وعن ممارساته.

تعويضات مليونية:

وجاء في بيان أن الجامعة تعتبر التصرف المنسوب إلى هيبس مداناً ومنافياً لقيم الجامعة، مثنية على شجاعة مقدمات الشكاوى، وفقاً لما ذكرته فرانس برس.

ويضاف الاتفاق إلى شكوى جماعية تقدمت بها أكثر من 5 آلاف امرأة وأفضت إلى تعويضات قدرها 73 مليون دولار.