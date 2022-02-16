أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن طرح تذاكر مباراة الهلال والشباب المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب

وكشف حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توافر تذاكر مباراة الهلال والشباب عبر موقعه الإلكتروني، حيث يتراوح سعر التذكرة الموحدة من 30 حتى 50 ريالًا، وفئة VIP BOX 1,2، ستة آلاف ريال.

ويطمح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز غدًا، لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، واحتلال المركز الرابع، فيما يسعى الشباب لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

مباراة الغد في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الهلال والشباب، مساء يوم غد الخميس، على ملعب فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.