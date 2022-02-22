أعفت شركة متعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية STC ، أحد المقيمين من الجنسية السورية وذلك بعد تداول تغريداته التي أساء فيها للسعودية.

وقد لاقى القرار ارتياحًا كبيرًا من جانب الشعب السعودي الذي رفض هذه الإساءة، وشدد على وجوب احترام المقيمين في هذه البلاد للدولة السعودية العظمى وشعبها الكريم المضياف.

ودشن المغردون وسمًا على موقع تويتر بعنوان : “مدير سوري يسيء للسعودية” انتقدوا فيه مثل هذه التصريحات التي تعبر عن حقد دفين وكراهية بغيضة للدولة التي فتحت أبوابها للأشقاء السوريين وغيرهم من كافة الجنسيات.

رسالة المواطنين لشركة STC

وطالب المغردون شركة الاتصالات السعودية بعدم توظيف الأشخاص الذين تفوح منهم رائحة الكراهية والذين يعتمدون على أموال السعوديين وينتقدون الشعب السعودي والمملكة في المجالس الخاصة أو في التغريدات العلنية دون مراعاة لمشاعر الشعب السعودي.

بيان الاتصالات السعودية

ونشرت الاتصالات السعودية بيانًا أكدت فيه استجابتها لمطالب المواطنين ورفضها الإساءة للوطن حيث قالت الشركة إنه بعد التقصي تبين أن الحساب المشار إليه لأحد المتعاقدين على أحد مشاريع الشركة، وقد صدر قرار الشركة المتعاقدة بإنهاء التعاقد مع المذكور، وسوف يتم إحالة الموضوع للجهات المعنية.

وأكدت الاتصالات السعودية حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل ما مَن يسيء له بأي شكل من الأشكال.