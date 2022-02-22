تحظى الأكلات السعودية التقليدية بإقبال واسع بين شرائح المجتمع خاصة مع ما توليه الأسرة السعودية للمطبخ السعودي التقليدي والذي ارتبط على مر العصور بالجو العائلي والدفء الأسري والتجمع حول مائدة الطعام.

ومن الأكلات الشعبية التقليدية تأتي البكيلة، الخميعة، العريكة، الرضيفة، الممروسة، الهريس، السليق، الجريش، المحلّى، القِشْد، الحنيني وغيرها من الوصفات.

أشهر الأكلات السعودية التقليدية

وقد تضمن كتيب أكلنا يوم بدينا طريقة إعداد أشهى الأكلات السعودية التقليدية ويمكن معرفة المقادير والطريقة والخطوات التفصيلية من الكتيب عبر هذا الرابط.