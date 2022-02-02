كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من يملكون حسابًا على تطبيق سناب شات يرغبون في إخفاء آخر ظهور لهم على التطبيق، وعدم ظهور موقعهم على الخريطة رغبة في المزيد من الخصوصية.

شرح إلغاء آخر ظهور في #سناب_شات وعدم ظهور موقعك على الخريطة pic.twitter.com/EzzMR983j5

— محمد شراحيلي (@im3m7) January 26, 2022

إخفاء الظهور من سناب شات

وشارك مقدم المحتوى التقني محمد شراحيلي، بمقطع فيديو على حسابه بتويتر، يشرح به طريقة إلغاء آخر ظهور في سناب شات، وعدم ظهور موقعك على الخريطة، وكانت الخطوات كالتالي.

الدخول على سناب شات

الدخول على الخريطة

الدخول على الأيقونة أعلى يمين الخريطة

تفعيل خيار وضع الشبح

اختيار خانة – حتى الإطفاء

وبالتالي لن يظهر موقعك لأي من أصدقائك.

ميزة ترفيهية جديدة

يذكر أن شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات، أطلقت خدمة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق مشاركة إبداعاتهم على نطاق أوسع والوصول إلى جمهور أكبر وكسب المزيد من المكافآت على مشاركتهم، وذلك من خلال منصتها الترفيهية الجديدة سبوت لايت في المملكة وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتيح المنصة الجديدة لمستخدمي التطبيق البالغ عددهم نحو 75 مليون مستخدم في المنطقة فرصة مشاهدة أبرز القصص التي التقطتها عدسات المستخدمين؛ حيث يزيد متوسط عدد الصور والقصص التي يبتكرها المستخدمون يوميًا على خمسة مليارات يوميًا.

وقالت شركة سناب إن إطلاق منصة سناب لايت سيتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم والوصول إلى جمهور أوسع بطريقة جديدة كليًا، حيث تعرض المنصة أبرز اللقطات والقصص المشوقة التي تم نشرها على تطبيق سناب شات في مكان واحد، وستجمع مع مرور الوقت القصص واللقطات المخصصة حسب تفضيلات كل مستخدم.