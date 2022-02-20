حذّر المهتم بالتقنية والمعرفة الرقمية عبدالعزيز الحمادي، من وجود أجهزة قد تتصل بحساباتنا في جوجل، سواء الجيميل أو الخرائط أو غيرها، مطالبًا بتأمين حساباتنا في جوجل.

قد يكون فيه أجهزة متصلة بحسابك في بريد Gmail أو كامل خدمات Google مثل اليوتيوب والخرائط وغيرها، ويستطيع أشخاص آخرين قراءة ايميلاتك أو بيانات بحثك وغيرها الكثير!

وكل هذا بدون معرفتك أبداً!

في المقطع التالي طريقة معرفة من الي يدخل على حسابك وتقدر تلغي دخوله:https://t.co/JkEyLeGakA pic.twitter.com/QPskKARVHd

— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 19, 2022

تأمين حساب جوجل:

وقال الحمادي: “قد يكون فيه أجهزة متصلة بحسابك في بريد Gmail أو كامل خدمات Google مثل اليوتيوب والخرائط وغيرها، ويستطيع أشخاص آخرون قراءة إيميلاتك أو بيانات بحثك وغيرها الكثير! وكل هذا بدون معرفتك أبدًا!”.

وأوضح من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في تويتر طريقة تأمين الحساب عن طريق بعض الخطوات، وهي:

الدخول على محرك البحث جوجل.

كتابة أمان حساب جوجل.

تسجيل الدخول لجوجل أكونت.

الضغط على إدارة الأجهزة.

ستظهر جميع الأجهزة المتصلة بحسابك في جوجل الآن، والتي بإمكانها الدخول على حساباتك في الجيميل، وكذلك خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف والاطلاع على تفاصيل تنقلاتك من جوجل ماب وبحثك في اليوتيوب وغيرها من التفاصيل الخطيرة.

في حالة الشك بأن هناك جهازًا غريبًا عليك اضغط عليه ثم الضغط على تسجيل الخروج، ونكرر التجربة مع أي جهاز نشك به ولو 1% ونسجل الخروج منه.

ونصح الحمادي بعد ذلك بفتح صفحة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى حسابك في جوجل والدخول على أي خدمة، ومن ثم إزالة صلاحية الدخول لهذه الخدمة على بياناتك في الحساب والضغط على جميع الخدمات التي لا نعرفها أو نشك بها ونلغي صلاحية دخولها على بياناتنا.

في النهاية يجب تغيير الرقم السري لحساب جوجل ثم التحقق من صلاحية الصفحة.