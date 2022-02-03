تشمل منصة اعتماد في وزارة المالية مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الآلية لوزارة المالية لكافة المستفيدين ومن أهمها نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية بهدف تحقيق المرونة في ربط وتكامل المشروع مع المشاريع الوطنية الأخرى.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

الدخول على موقع المنصة

في حالة وجود حساب يتم كتابة من خلال ما يلي:

إدخال رقم السجل التجاري

إضافة كلمة المرور

إدخال الرمز التأكيدي كما هو في الصورة وبنفس الترتيب

الضغط على تسجيل الدخول

في حالة مستخدم جديد

اختيار مستخدم جديد

إدخال البيانات

سيتم إرسال رسالة تأكيد على إيميل المستخدم

إكمال عملية التسجيل

ملء بيانات المستند التي يجب إدخالها

طباعة نموذج تفويض لكل من المؤسسة الرسمي وورق الشركة

يتم إرسال صورة تفويض إلكتروني من خلال بوابة منصة اعتماد ليتم تفعيل الحساب الجديد

خدمة التعاقد الرقمي

وفي وقت سابق دشن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 1 فبراير 2022م، خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد، وذلك على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض ليب “LEAP” في الرياض.

أهمية مشروع نظام المشتريات

يعتبر مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية ويعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتمامًا خاصًا حيث سيضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية كما سيدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الإجراءات للموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم حيث سيكون له الأثر الإيجابي لزيادة روح التنافس والجودة.