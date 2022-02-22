توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية ويمتد تأثيرها الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء صحو الى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون شمالية غربية الى غربية تتحول خلال النهار جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة ، وحالة الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.