توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود جو صحو على موسم الرياض، اليوم الأربعاء، مع وصول نسبة الرطوبة إلى 35%.

درجة الحرارة في موسم الرياض

وأوضح المركز، في توقعاته، أن تصل درجة الحرارة العظمى في موسم الرياض 26 درجة، فيما تكون الصغرى 10 درجات.

وكان أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، كشف في توقعاته بشأن طقس نهاية الأسبوع الجاري، متوقعًا في تغريدة له عبر تويتر، أن يشهد يوم الجمعة المقبل نشاطًا في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على أجزاء من الوسطى والغربية.

وأشار إلى أن يوم السبت فتتراجع قوة الرياح السطحية قليلًا عما كانت عليه التوقعات يوم أمس، وتشمل أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية والجنوب الغربي.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.