سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال 1641 حالة لابتلاع الأجسام الغريبة والتسمم بالأدوية والمواد الكيميائية، وذلك خلال العام الميلادي المنصرم.

372 حالة تسمم

وأوضحت المدينة، بأن ابتلاع الأجسام الغريبة قد بلغت 977 حالة بلع وتم استخراجها، فيما بلغت حالات التسمم بالأدوية نحو 372 حالة، و292 حالة بلغ للمواد الكيميائية، وقد تم علاجها.

وأشارت المدينة إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة تعتبر مشكلة كبيرة، خاصة في فئة الأطفال من عمر سنة إلى ستة سنوات، مبينًا بأن ابتلاعها يعرف بدخول أي جسم غريب لمجرى التنفس أو مجرى الطعام من قِبَل الأطفال من قصد أو من غير قصد، مثل: قطع البلاستيك، قطعة معدنية، بلع بطارية.

خطر على حياة الأطفال

وحذرت المدينة من خطورة ترك الأجسام المعدنية والمواد الكيميائية والأدوية بالقرب من الأطفال، وذلك لما يشكله من خطر بالغ على حياتهم، مؤكدة على أهمية انتباه الأهالي للرضع من أبنائهم؛ ممن هم أكبر منهم سنًا بقليل، والذي يحدث بدافع اللهو. ونوهت المدينة بأن ابتلاع الأجسام الغريبة يحدث أعراضًا متعددة تتمثل في التقيؤ ، إلى جانب صعوبة التنفس والبلع، وكذلك ألم شديد في الصدر أو الحلق، وسيلان اللعاب، وارتفاع في حرارة المصاب.