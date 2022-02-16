أعلنت وزارة التعليم عبر تعميم لها لجميع ادارات التعليم عن تنظيمات خاصة بأعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443هـ.

موعد الاختبارات:

وقالت الوزارة إن اختبارات المواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني ستكون ابتداءاً من يوم الأحد 26 رجب 1443 على أن تكون ضمن اليوم الدراسي، فيما تبدأ اختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية ابتداءا من يوم الاحد 3 شعبان 1443هـ وحتى يوم الخميس 7 شعبان 1443هـ.

تقسمم الطلاب:

وأضافت التعليم أنه يمكن تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد، على أن تجري الاختبارات في جلسة واحدة وان لا تزيد عن مادتين دراسيتين، بالإضافة إلى تشكيل لجان لتنفيذ ومتابعة الاختبارات وادخال مهارات الصفين الاول والثاني الابتدائي ورصد الدرجات لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج قبل نهاية دوام يوم الخميس 7 شعبان 1443هـ