أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل (4092) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي حالة وفاة رحمهما الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (4604) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (649,334) حالة ولله الحمد.

يذكر أن قرار اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، دخل حيز التنفيذ، وذلك بداية من الثلاثاء 1 فبراير.

أهمية الجرعة التنشيطية:

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

إعادة إجراءات التباعد

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه قد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م.