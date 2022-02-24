أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 830 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر فبراير 2022.

830 مليون ريال:

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير بلغ 830 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير 2022 تجاوز 35.1 مليار ريال.

شراكة تكاملية:

وقال ابن ماضي إن الشراكة التكاملية للصندوق العقاري ضمن منظومة رقمية بمعايير عالمية مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص و الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أثمرت عن تنفيذ أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية تبادلية خلال عام 2021 لتسهيل رحلة المستفيد من بداية التقديم على برنامج القرض العقاري المدعُوم وتوقيع العقد التمويلي والاستفادة من الدعم السكني لتملّك المسكن الملائم، موضحاً أن الشراكة التكاملية الرقمية تؤكد حجم الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

43 خدمة إلكترونية:

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق ، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.