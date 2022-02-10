يغيب الفنان المصري الكبير عادل إمام، عن السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ آخر أعماله مسلسل فلانتينو عام 2020.

سر اختفاء عادل إمام

وتسبب هذا الغياب للزعيم وعدم تواجده في أماكن التصوير أو التعاقد على أي أعمال فنية جديدة رغم كثرة ما يعرض عليه حتى الآن، في تداول أخبار مغلوطة بين الحين والآخر حول حالته الصحية، لكن تقارير صحفية أكدت أن الزعيم بخير.

حيث نقلت مواقع صحفية مصرية عن مقربين من الفنان القدير أنه بخير وبصحة جيدة ولكنه يفضل الابتعاد تماماً عن التجمعات الاجتماعية في أي من المناسبات الفنية تجنباً للإصابة بفيروس كورونا من جهة، ومن جهة أخرى يفضل عادل إمام دائماً التواجد في منزله داخل صالة الجيم المتواجدة في قصره بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة وسط أسرته وأصدقائه المقربين للغاية.

آخر الأعمال الفنية

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام كانت مسلسل “فلانتينو”، في رمضان 2020 وشارك في بطولته داليا البحيري، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، هدى المفتى، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، الفنان الراحل هادى الجيار، عمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

ودارت أحداث المسلسل حول نور محمد أحمد الشهير بـ”فلانتينو” وزوجته عفاف عصمت، ويمتلكان سلسلة مدارس إنترنشونال يُطلق عليها اسم “مدارس فلانتينو”، ونتيجة لقوتها وسيطرتها علي مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

ومن المعروف أن بطلين من أبطال مسلسل “فلانتينو” توفيا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، وهما الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان هادي الجيار.