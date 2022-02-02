وجه النجم عبدالإله المالكي الشكر إلى الجماهير على دعمه، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

عبدالإله المالكي يعلق على إصابته

وتعرض عبدالإله المالكي لإصابة قوية خلال مباراة السعودية ضد اليابان بالأمس، وحاول استكمال اللقاء، ولكن لم يستطع ليشارك عبدالله الخيبري بدلًا منه، قبل أن تثبت الأشعة اليوم إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال عبدالإله المالكي: “الحمد لله على قضائه وقدره في كل حال.. لا يسعني إلا شكركم على رسائلكم ومشاعركم الغالية على قبلي، إصابتي ليست إلا تحديًا جديدًا سأخوضه وأتجاوزه في أقرب وقت بمشيئة الله”.

وتابع المالكي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، في أول تعليق له بعد إصابته قائلًا: “تمنياتي لمنتخبنا الوطني العبور إلى كأس العالم متصدرًا للمجموعة، وزملائي قدها بإذن الله”.

المنتخب السعودي يتصدر مجموعته

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني بالأمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية، وخسر الأخضر بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حافظ على صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 19 نقطة، فيما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني.