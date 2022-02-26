قلص المدافع عبدالباسط هندي الفارق لـ الأهلي محرزًا الهدف الثاني في شباك نادي الاتحاد في الشوط الثاني من ديربي جدة.

هدددددف!⚽️

د49' الهدف الثاني لـ الأهلي عن طريق عبدالباسط هندي

الاهلي 2 × 3 الاتحاد#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/cpXGEZHV4q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022

وسجل هندي الهدف الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة الخمسين.

وكان المغربي حمدالله منح العميد التقدم بهدفين في الدقيقتين الـ6 والـ20، ثم أضاف البرازيلي رومارينيو ثالث الأهداف في الدقيقة الـ40.