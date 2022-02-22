أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالرحمن غريب، استياءه من التحكيم خلال مباراة الشباب في كأس الملك.

عبدالرحمن غريب ينتقد التحكيم:

وعلق عبدالرحمن غريب قائلًا: “الحمد لله على كل شيء قدمنا مباراة كبيرة، ولكن التحكيم من بداية المباراة كان ضدنا، ويحسب كل شيء ضد الأهلي”.

وتابع نجم النادي الأهلي تصريحاته قائلًا: “الحالات التحيكيمية واللقطات كانت سهلة وواضحة ورغم أن الحكم كان أجنبيًّا لكن لا تعليق.. قدمنا مستوى ممتازًا وأشكر اللاعبين لكن انظلمنا كثيرًا”.

الأهلي يودع كأس الملك:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال في نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوز الزعيم على العالمي بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).