بدأت مباراة التعاون ضد الاتحاد بشكل سريع، حيث نجح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقة واحدة.

عبدالرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول

وانطلقت، قبل قليل، مباراة التعاون ضد الاتحاد المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى عبدالرزاق حمدالله تمريرة على حدود منطقة الجزاء، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول في شباك فريق التعاون عند الدقيقة الأولى، ما يمنح الاتحاد أفضلية كبيرة في المباراة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.