تساءل جمهور نادي النصر مؤخرًا عن أسباب غياب اللاعب عبدالفتاح عسيري عن مباريات أصفر العاصمة.

ويلعب عسيري صاحب الـ28 عامًا مع نادي النصر منذ صيف عام 2020 قادمًا من النادي الأهلي.

غياب متكرر لـ عبدالفتاح عسيري:

وأبدى جمهور نادي النصر، اندهاشه من الغياب المتكرر لـ عسيري عن مباريات النصر حيث شارك فقط في 8 مباريات من أصل 21 لقاء في دوري المحترفين السعودي بالموسم الحالي بواقع 4 لقاءات كأساسي، و4 لقاءات كلاعب احتياطي.

جماهير النصر أعادت أذهانها إلى التصريح الشهير الذي تحدث فيه عسيري عن ظلم اللاعب السعودي وعدم مشاركته حتى وإن كان في أفضل حالاته الفنية لحساب المحترف الأجنبي.

ماذا قال عسيري؟

وتحدث عسيري لـ قناة SSC بعد مباراة الفيحاء في أكتوبر الماضي قائلًا: “اللاعب السعودي مظلوم، في كل الأندية السعودية، تجد المدربين يعتمدون على اللاعب الأجنبي ويبقى في الملعب حتى وإن كان مستواه سيئًا فنيًّا، ولكن اللاعب السعودي يغادر أرض الملعب حتى وإن كان في أفضل حالاته”.

وأضاف عبدالفتاح عسيري: “لا أتكلم عن المباراة ضد الفيحاء، ولكنني أتحدث بشكل عام في لقاء الفيحاء لم أكن جيدًا، لكن اللاعب السعودي يُعاني”.

ووقتها اعتمد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب النصر السابق، اعتمد على الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا، ولم يشارك المغربي حمدالله لاعب الفريق السابق في لقاء الفيحاء بسبب الإصابة.