أكد نجم المنتخب السعودي السابق، عبده عطيف أن هناك العديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، مشددًا في الوقت ذاته على أن اتحاد الكرة أضعف من الأندية الجماهيرية.

عبده عطيف لـ #في_المرمى : لن يتغير حال التحكيم ما دام اتحاد القدم السعودي أضعف من الاندية الجماهيرية والاعلامية pic.twitter.com/NifQjZaomd — العربية – في المرمى (@FilMarma) February 22, 2022

الأخطاء التحكيمية مستمرة

وقال عطيف خلال تصريحات تلفزيونية: “الخطأ التحكيمي قد يخرجك من الموسم صفر، رغم التقدم إلا أن هناك أخطاء كبيرة، الحكام يتخوفون ويتأثرون بالطرف الأقوى إعلاميًا وجماهيريًا”.

وتابع: “الأخطاء التي تحدث في المباريات الجماهيرية تحدث في مباريات أخرى ولكن لا تظهر.. أول مرة نرى غوميز مدرب التعاون غاضب بهذا الشكل، لأنه شعر أنه خرج من البطولة”.

وأضاف: “الأخطاء كبيرة وتؤثر على الفريق ومستقبله في المنافسة والمدرب واللاعبين، عندي إحساس أن اتحاد الكرة يخشى الأندية الجماهيرية وإعلامها، فبالتالي دائمًا حتى في اتخاذه لقراراته أو إظهار الحقائق دائمًا ما يكون متخوف، وهو ما ينتقل إلى لجانه والأندية المستفيدة”.

اتحاد الكرة أضعف من الأندية

وواصل عبده عطيف تصريحاته قائلًا: “لن يتغير الحال دام أن اتحاد الكرة أضعف من الأندية الجماهيرية والإعلامية، وهذه الأندية لن ترضى عنك، الأندية تستفاد من أخطاء تحكيمية في 3 مباريات، ثم يحدث خطأ ضده لن يسكت”.

واختتم نجم الأخضر السابق تصريحاته قائلًا: “نغير اللجان، ولكن اللجنة تشعر أن اتحاد الكرة أضعف من الأندية، لذلك لن يتعدل الوضع، إلا أن تصبح الجهة المشرعة هي الأقوى، وبالتالي سينعكس على أعضاءها ومنها لجنة التحكيم”.