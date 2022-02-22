شارك الأمن العام في العرض العسكري بمحافظة الدرعية، بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، ضمن فعاليات وزارة الداخلية للاحتفال بـ يوم التأسيس.

يوم التأسيس:

وشهدت مدن المملكة اليوم الثلاثاء العديد من الفعاليات التي تُقام احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هــ، الموافق 1727م، حتى اليوم.

وأطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عددًا من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم التأسيس، حيث تميزت الفعاليات بطابعها المتنوع ومواكبتها لطبيعة المناسبة التي يحتفى بها للمرة الأولى بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا للتأسيس.

أجواء احتفالية:

واقترنت الفعاليات بأجواء الاحتفالية مما شكل لوحة متناغمة امتزجت فيها جميع العناصر في قلب الدرعية “أرض الملوك والأبطال” وعاصمة الدولة السعودية الأولى منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727هـ.