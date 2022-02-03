استعرض المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الصغرى والعظمى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل عرعر أدنى درجة حرارة وهي 5 مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 33 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

وأكد مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم الخميس على بعض المدن، كالتالي: عرعر 5 درجات مئوية، وطريف وحفر الباطن 6، وتبوك وسكاكا والأحساء ورفحاء 7، والدمام وبريدة والباحة والمجمعة 8، وأبها وحائل والخرج 9، والرياض 10، ونجران ووادي الدواسر 11، والعلا 12، والمدينة المنورة 16، وينبع 17، ومكة المكرمة 19، وجدة 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

أما درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم على بعض المدن، فهي كالتالي: مكة المكرمة 33 درجة مئوية، وجدة والقنفذة 32، وجازان 31، والمدينة المنورة وينبع 29، وبيشة 28، وبريدة وشرورة 27، وحائل ووادي الدواسر والدوادمي والأحساء 26، والطائف ونجران والوجه والمجمعة 25، والرياض وسكاكا والعلا 24، ورفحا والخرج 23، والدمام وأبها وعرعر وحفر الباطن 22، وتبوك والباحة 21، والقريات 20 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بريدة، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية ، الجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة وكذلك مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.