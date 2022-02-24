بعنوان “أهواك” تقدم منطقة البوليفارد، إحدى مناطق موسم الرياض، عروضًا مسرحية لأجمل أغاني العندليب الأسمر الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل.

عبدالحليم حافظ في البوليفارد

وروّجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض للعرض الغنائي على توتير وكتبت: “أهواك .. عرض غنائي استعراضي مميز نسمع فيه أغاني العندليب عبدالحليم حافظ في بوليفارد رياض سيتي.. احجز تذكرتك واستمتع”.

ويقام العرض الغنائي بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل على مسرح العندليب – بوليفارد ميوزك بمنطقة البوليفارد، وهو عرض غنائي استعراضي على طريقة عروض برودواي المبهرة لأشهر أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بطريقة (الميدلي).

تذاكر مخفضة

وكان المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أعلن عن قيمة تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي خلال هذه الأيام، والتي تشهد انخفاضًا كبيرًا بمناسبة احتفالات يوم التأسيس.

وكتب آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء الاثنين الماضي: “من بكرة… دخول بوليفارد رياض سيتي بـ٥٥ ريالًا فقط بأيام الأسبوع والويك إند بمناسبة يوم التأسيس”.

منطقة البوليفارد

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.