تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حزنًا على وفاة مشهور مواقع التواصل الشاب عز القحطاني، بعد صراع طويل مع المرض، عاش خلالها يبث الروح الإيجابية والتفاؤل بين الناس.

ورحل صاحب الروح الجميلة اللهم تجاوز عنه وارحمه وأسكنه فسيح جناتك ، اللهم اجعل ما أصابه في الدنيا من ألم ومرض تكفيراً وغفراناً.. إنا لله وإنا إليه راجعون#عز_القحطاني_في_ذمه_الله pic.twitter.com/70oG6oVLG2

— سالم القحطاني (@QtSALEM) February 28, 2022

من هو عز القحطاني؟

فتي سعودي أطلق عليه “صاحب الروح الجميلة” وذلك لنشره في فيديوهاته الروح الإيجابية والتفاؤل في نفوس متابعيها، مرددًا عبارة “الحياة حلوة” دائمًا، رغم ظروفه الصحية الصعبة التي كان يعانيها، حيث كان يعاني من الشلل، ليضرب مثلًا في الصبر وتحمل الآلام والرضى بالقدر.

حزن على صفحات التواصل

ونعى مغردون القحطاني بكلمات مؤثرة تنزف حزنًا ودموعًا، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح الجنان، مدشنين هاشتاقًا يحمل اسم “عز القحطاني في ذمة الله”، حيث شارك المغرد سالم القحطاني مقطع فيديو برفقة الراحل، وكتب معلقًا: “ورحل صاحب الروح الجميلة اللهم تجاوز عنه وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، اللهم اجعل ما أصابه في الدنيا من ألم ومرض تكفيرًا وغفرانًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت غيم: “رغم أني ما أعرفه بس حزنت عليه الله يرحمه ويغفر له ويعوض شبابه بالجنة”، وغرّد حساب يحمل اسم الكوستاريكي قائلًا: “تعب مع المرض وعاني معاناة شديدة لا يعلمها إلا الله وكانت تنقلاته ما بين المستشفيات متعبة ومرهقة للغاية ولكني أسأل الله وهو بين يديه الآن أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة وأن يصبر أهله وأصدقاءه وأحبته علي فراقه.. وأن يجمعهم بهم في جناته جنات النعيم”.

وكتب مغرد آخر: “ادعوا لصاحبي بالمغفرة والرحمة.. كان إنسانًا قريبًا من قلبي وإنسان حاله حال نفسه ويسعد الذين حوله مهما كان تعبًا إلى الآن مو مستوعب بس قدر الله مكتوب وعسى لقيانا الجنة”.

وغردت أمل بنت عبدالله بقولها: “والله ما أعرفه بس لفيت بالهاشتاق وشفت وشكثر محبة الناس ودعواتهم له عرفت إنه إنسان طيب، يا بخت من يموت والناس تذكره بالخير وتدعي له، جعل ربي يغفر لك ويجعل ما أصابك تكفير لك من كل ذنب وربي يسكنك فسيح جناته يا عز”.

وأضاف المغرد عمر غنام: “يخوان صح إنه توفي والله يرحمه لكن أتمنى أوصل لمستواه وسمعته الطيبة ومحبة الناس.. قد أيش شعور حلو وأنا أشوف الكل يترحم على عز القحطاني الله يرحمه”.

وفي دعوة فجرية كتبت مرام: “قد أيش ذا الانسان قوي متحمل كل أوجاعه بنفسه رغم كل ذا يحاول دايم يكون سعيد بكل حالاته ويسعدنا معه ربي أختاره.. يالله تجعله من أهل الجنة في ذا الفجر”.