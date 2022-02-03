يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مساء اليوم مباراة أتلتيك بيلباو ضد الريال في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد وصل إلى دور الثمانية، بعد فوزه على نادي إلتشي بهدفين لهدف في دور ثمن النهائي، حيث وصلت المباراة لشوطين إضافيين.

وفي السياق ذاته، تأهل أتلتيك بيلباو بعد الفوز على برشلونة بثلاثية لهدفين في ثمن النهائي كأس ملك إسبانيا.

3 مواجهات بين الريال وأتلتيك بيلباو بالموسم الحالي

ويُعاني الإسباني مارسيلينو مدرب بيلباو من عقدة وهي تفوق ريال مدريد الكاسح ضده في 3 مباريات بالموسم الحالي، حيث فاز ريال مدريد في 3 مباريات.

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وكانت المباراة الأولى أُقيمت في ديسمبر الماضي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وفاز فيها ريال مدريد بهدف دون رد.

أما مباراة أتلتيك بيلباو ضد الريال الثانية في الموسم الحالي، كانت في ديسمبر الماضي أيضًا بالجولة الـ21 من الدوري الإسباني وأُقيمت على ملعب ” سان ماميس” معقل أتلتيك بيلباو وفاز ريال مدريد بهدفين لهدف.

اللقاء الثالث كان في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 16 يناير الماضي، وفاز ريال مدريد باللقب بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد.

وسبق للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مواجهة، فريق أتلتيك بيلباو ومدربه مارسيلينو في 7 مباريات، حيث فاز المدرب الإيطالي في 5 مباريات وكان التعادل حاضرًا بينهما في مباراتين.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد الريال

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.