رد الفنان عقيل الرئيسي، على خبر انفصاله من الفنانة الكويتية فرح الهادي بطريقته الخاصة، حيث احتفل بعيد ميلادها وقدم لها الهدايا ونشر مقاطع فيديو وصورًا لهذه المناسبة على حساباته بمواقع التواصل.

عقيل الرئيسي في عيد ميلاد فرح الهادي

وأنهى الثنائي الهادي الرئيسي، خلافاتهما الزوجية، أمس الاثنين، بعد ظهورهما معًا بمناسبة يوم ميلاد الفنانة الكويتية الـ27 بمساعدة شقيقتها شوق.

وتفاجأت فرح برؤية الرئيسي وهو يحمل قالب حلوى وزيّن لها مكان الاحتفال بطريقة تناسب عملها كمصممة أزياء للموضة، لتضمه إليها وتقبله على جبينه فيما يضع الرئيسي فوق رأسها تاجًا مذهبًا لينفيا بذلك أخبارًا تحدثت عن طلاقهما.

من هي فرح الهادي؟

هي فنانة كويتية ولدت في 7 فبراير عام 1995، تم عقد قرانها على الفنان عقيل الرئيسي في 20 نوفمبر 2017، وأقيم حفل زفافهم في ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2017.

أول أعمال فرح الهادي التليفزيونية كان عام 2008 من خلال شخصية رونق في مسلسل “بعد منتصف الخوف”، ثم توالت أعمالها التليفزيونية بعد ذلك وكان آخرها مسلسل “عافك الخاطر” وقامت بدور هبة، وشاركت في 5 أدوار مسرحية، ولها دور سينمائي واحد من خلال فيلم “هامة” إنتاج عام 2017.