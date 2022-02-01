نجح فريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بعلاج حالة نادرة وحادة لمريضة تعاني من تكسر حاد في الدم ونقص شديد في الصفائح الدموية وقصور حاد في وظائف الكلية المزروعة مما يهدد صحتها وسلامة الكلية المزروعة.

إخلاء المريضة

وتم إخلاء المريضة من مستشفى القوات المسلحة بمنطقة الطائف إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض في وقت قياسي وتم إنعاش الحالة بجلسات غسيل البلازما المكثف وأجريت لها خزعة الكلية اللازمة.

وتم تشخيص المريضة بمتلازمة (Thrombotic Microangiopathy TMA) ‏والتي تعتبر من الحالات الحادة والنادرة والتي تؤدي إلى فشل العضو المزروع في أغلب الحالات.

العلاج المناعي المطور

وتم علاج المريضة بالعلاج المناعي المطور والموجه (Eculuzimab) والذي لا يتوفر إلا في المراكز الطبية المتقدمة كالمدينة الطبية, وتماثلت للشفاء التام وتمكن الفريق المعالج من المحافظة على الكلية المزروعة وخرجت المريضة من المستشفى في وقت قياسي بأتم الصحة والعافية ولله الحمد.