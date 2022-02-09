يعاني الكثير من الرجال والنساء من فقدان الشعر، الذي يؤثر بصورة كبيرة على الشكل وقد يزعزع الثقة بالنفس، خاصة مع ارتفاع تكاليف زراعة الشعر، إلا أن خبراء كشفوا أن لعصير البصل القدرة على وقف فقدان الشعر.

عصير البصل:

ويعد عصير البصل من العلاجات المنزلية العديدة التي يتم الترويج لها لمحاربة احتمالية الإصابة بالصلع، لذا يقبل عليه كثيرون، رغم الرائحة القوية التي يحملها.

ويسمى النوع الأكثر شيوعاً من تساقط الشعر، بالثعلبة الأندروجينية، التي عادة تؤدي إلى انحسار خط الشعر عند الرجال، وتساقط الشعر عند تاج الرأس لدى النساء.

ويؤثر هذا على ما يقرب من نصف الرجال فوق سن الخمسين، وحوالي نصف النساء فوق سن 65، وفقاً لمؤسسة Alopecia UK.

لكن العمر ليس العامل الوحيد الذي يلعب دوراً في فقدان الشعر، إذ هناك العشرات من الأسباب التي قد تؤدي إلى ترقق الشعر أو تساقطه، بما في ذلك لدى الشباب.