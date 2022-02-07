استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدولته، وتمنياتهما – حفظهما الله- لجمهورية باكستان حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال معالي وزير الداخلية بجمهورية باكستان شيخ رشيد أحمد، وعدد من كبار المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود.