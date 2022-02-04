دخلت عملية إنقاذ الطفل ريان أخطر مراحلها، بإيصال 3 أنابيب لمد نفق أفقي لموقع الطفل في البئر بعد الانتهاء من أعمال حفرة موازية لعمق البئر.

يأتي ذلك بينما تواصل السلطات المغربية، ممثلة في عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، جهودها الحثيثة منذ صباح الأربعاء، لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عمقها 32 مترًا، في غفلة من أهله.

تغليف البئر بأنابيب معدنية:

ووفقًا لرئيس فرق الإنقاذ، تواصل تقديم الأوكسجين للطفل في داخل البئر، لافتًا إلى أنه سيتم تغليف البئر الذي يوجد به الطفل ريان بأنابيب معدنية سميكة تزامنًا مع وجود قلق من حدوث انجرافات للتربة إذا تساقطت الأمطار في موقع سقوط الطفل ريان.

وشهد إقليم شفشاون شمالي المغرب واقعة غريبة، مساء الثلاثاء الماضي، حيث سقط طفل يدعى ريان، في بئر عمقها 32 مترًا، في غفلة من أهله.

رسائل استغاثة عبر مواقع التواصل:

ولقي الحادث، التي وقعت بقرية “إغران”، زخمًا واسعًا عبر مواقع التواصل، إذ أطلق نشطاء رسائل استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “أنقذوا ريان”، داعين للمساعدة في انتشال الطفل.

ولم يتم اكتشاف سقوط الطفل إلا بعد مرور 40 ساعة من سقوطه، ورغم ذلك وجد “ريان”، البالغ من العمر 5 سنوات حيًّا، فيما تتواصل الجهود لإنقاذه وانتشاله من داخل البئر العميق.

مطالب بتوفير سيارة إسعاف مجهزة:

وتواصلت النداءات من قبل الفعاليات المحلية في المغرب، بضرورة العمل على توفير سيارة إسعاف مجهزة، وطاقم طبي وتمريضي متخصص في طب المستعجلات والكوارث، للتعاطي مع الحالة الصحية للطفل بعد إخراجه من البئر، عوض التنقل به بين مشافي الجهة، واصفة إقليم شفشاون بالمنكوب.