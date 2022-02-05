شارفت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان على الانتهاء، وسط ترقب واسع.

مسار للمسعفين:

وأكدت مصادر الإخبارية أن السلطات قامت بتأمين المسار الذي سيسلكه المسعفون بعد إخراج ريان.

وأفادت بأن هناك جاهزية تامة بالمعدات والطاقم الطبي استعدادًا لإخراج الطفل.

دعامات جديدة:

وفي وقت سابق قامت عناصر الوقاية المدنية بتثبيت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل خلال عملية الحفر المتواصلة.

وأفاد عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، أن العملية تتواصل بشكل حثيث إلى غاية الحين، بينما يتم تثبيت دعامات أسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.