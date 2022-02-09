لا زالت عملية إنقاذ الطفل ريان المغربي التي لم تتكلل بالنجاح تلقي بظلالها على المغردين حول العالم، تأثرًا بوفاة الطفل بعد محاولات مضنية من قبل السلطات لإنقاذه.

محاكاة بئر الطفل ريان

وتداول مغردون مقطع فيديو لعملية إنقاذ سريعة لماعز صغير في إحدى الدول الآسيوية سقط داخل بئر ضيقة، حيث أظهر مقطع فيديو نشره حساب يحمل اسم عبدالرحمن، تدلي شاب برأسه داخل بئر ضيقة بينما يتمسك به شابان آخران من قدميه ويتدلى الشاب برأسه ليلتقط الماعز في ثوانٍ معدودة، في عملية تُظهر مدى الرفق بالحيوان.

فرق كبير في عمق البئر

لكن الفيديو يُظهر أن البئر لا يتجاوز عمقها 3 أمتار، في مقارنة بعيدة عن بئر الطفل المغربي، والذي سقط ببئر عميقة على مسافة 32 مترًا وبمحيط 35 سم تقريبًا، وكان أقرب نقطة لإمكانية نزول شخص بها هو 17 مترًا فقط، ولا يمكن تجاوزها، الأمر الذي شكّل صعوبة بالغة في عملية إنقاذه، إضافة إلى صعوبة التربة والخوف من انهيارها خلال عملية الحفر، ما أدى إلى الاستعانة بأنابيب خرسانية، ثم الحفر اليدوي للوصول لريان.

وكان العالم كله كتم أنفاسه لخمسة أيام، وهو يشاهد عمليات الحفر على الهواء مباشرة في محاولة لإنقاذ الطفل ريان صاحب الخمسة أعوام، وإخراجه حيًا، ليصاب الجميع بخيبة أمل حين أعلن الديوان الملكي المغربي وفاته، ليتم تشييع جثمانه في موكب عظيم.