أعلن نادي الهلال قبل قليل عن أن لاعب وسط الفريق الكروي الأول، عبدالإله المالكي سيخضع لعملية جراحية الاثنين المقبل في سبيتار بـ قطر، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة السعودية واليابان.

تفاصيل إصابة عبدالإله المالكي

وكان لاعب الاتحاد السابق أُصيب في الرباط الصليبي الأمامي في مباراة اليابان في تصفيات كأس العالم 2022، حيث سيُجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في “سبيتار”؛ وذلك لمدة شهرين.

الإصابة تحرم اللاعب من المشاركة العالمية

جدير بالذكر أن الإصابة كانت حرمت اللاعب من المشاركة مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الإمارات، كما لن يشارك مع المنتخب السعودي أمام الصين في التصفيات.