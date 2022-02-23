تنظم جامعة الفيصل بالرياض ملتقى بعنوان “عنان السماء” في الفترة من 24 – 26 فبراير 2022م، ويناقش الملتقى عدداً من المحاور المهمة منها دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، ريادة الأعمال والفرص المتاحة للمستثمرين من الشباب السعودي، وفي حوار مفتوح يناقش الشباب تطورات قطاع الطاقة، مع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

هدف الملتقى:

وأشار رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع إلى أن الهدف من ملتقى عنان السماء الذي ينظمه ويشرف على فعاليته الطلاب هو الربط بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال في المملكة، مضيفاً أن برامج الملتقى وضعها الطلاب ممثلاً في رابطة طلاب وطالبات كلية الهندسة بالجامعة بعناية وحرفية كبيرة وحس وطني عال، حيث تشتمل على ورش عمل ومعرض يستعرض استراتيجية الصناعة ودور الشباب في تحقيق تطلعاتها، إضافة لدور الصندوق الصناعي في تنمية هذا القطاع والفرص المتاحة للشباب.

أهم محاور الملتقى:

وأوضح أن من أهم المحاور التي يناقشها ملتقى عنان السماء دور الشركة السعودية للصناعات العسكرية في تنمية قطاع الصناعة بشكل عام، وفرص الشباب في هذا المجال، إضافة إلى دور “منشآت” وماذا تقدم للشباب المستثمرين السعوديين.

ويعد الملتقى أحد مبادرات رابطة طلاب الهندسة بالجامعة؛ لدعم التعليم والشباب من منطلق رؤية المملكة 2030، من خلال استقطاب قامات وكفاءات وطنية للتحدث عن تجاربهم وخبراتهم كلٍ في مجاله، تهدف إلى تحفيز الشباب وتجديد طموحهم وتوعيتهم بدورهم ومسؤوليتهم تجاه تحقيق رؤية المملكة، كما ستتواجد الشركات الراعية للحفل التي تتيح بعض الفرص التدريبية والوظيفية للطلاب والطالبات والفئات الأخرى من الحاضرين.