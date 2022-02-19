يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، بزيارة محافظاتها الشرقية.

ويتفقد أمير منطقة مكة المكرمة غدا الأحد محافظات الطائف والمويه وميسان، فيما يزور الاثنين تربة والخرمة ورنية، ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية.

ويرافق سموه خلالها مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

استعراض المشروعات المنجزة

ويترأس أمير منطقة مكة المكرمة خلال الزيارات اجتماعات لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، ومناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وأسهمت جولات الأمير خالد الفيصل في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية، كما كانت سببا رئيسيا في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك العمل في المتعثر منها، وكان لها دورها في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية، إذ أثمرت الجولات عن إنشاء وتدشين مشاريع للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير كافة الخدمات الصحية والكهرباء والمشاريع الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق إستراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.