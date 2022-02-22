يختتم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غداً الأربعاء جولاته في محافظات المنطقة بزيارة جدة وبحرة والجموم.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة بدأ زياراته السنوية لمحافظات المنطقة الأسبوع الماضي حيث بدأ جولاته برابغ وخليص والكامل، عقب ذلك القنفذة والعرضيات وأضم والليث، ثم محافظات الطائف وميسان والمويه تلا ذلك محافظات رنية والخرمة وتربة، وخلال الزيارات التقى سموه الأهالي وترأس اجتماعات بحضور مديري القطاعات الحكومية بالمنطقة واستعرض ودشن وأسس للعديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والخدمية وتطوير وإنشاء المرافق والطرق وغيرها، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية في المحافظات الثلاثة عشر أكثر من 15 ملياراً و400 مليون ريال.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية ومتابعة ما تحقق في إستراتيجية المنطقة التنموية المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان، والحرص على التقاء أهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم، ويرافق أمير مكة خلال هذه الزيارات مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.