أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن أن اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق الكروي الأول سيخضع لفحص طبي وأشعة غدًا الأحد بعد إصابته في مباراة أبها.

أشعة غدًا على أربطة قدم سلطان الغنام:

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” أن الغنام سيجري الأشعة والفحص الطبي على أربطة مفصل القدم، ثم سيتم بعد ذلك تحديد مدة الراحة والعلاج.

ملخص مباراة النصر وأبها:

وكان النصر هزم أبها بثنائية لهدف في دوري المحترفين، حيث سجل اللاعب الكاميروني هدف التقدم للعالمي في الدقيقة السابعة والثلاثين، بعد تلقيه عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام الذي غادر المباراة قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق متأثرًا بإصابته.

وفي الشوط الثاني سجل ماتيتش هدف التعادل لـ أبها، وأهدر اللاعب تي فريدي فرصة إضافة الهدف الثاني بعد إهداره ركلة جزاء.