قال متحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن جائحة كورونا لم تنته بعد وما زلنا نكافحها بكل ما أوتينا من قوة، ومن خلال متابعة الوضع الوبائي محليًا ودوليًا، ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية.

الجرعة التنشيطية وفحص PCR

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وأضاف الشلهوب، خلال مؤتمر متابعة مستجدات كورونا، إن الداخلية تجدد اشتراط الجرعة التنشيطية للمغادرة إلى خارج المملكة، وهي الجرعة التي يتم أخذها بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية الأقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق تطبيق توكلنا.

وتابع أن من بين الاشتراطات إلزام جميع القادمين إلى المملكة بما في ذلك المواطنين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم فحص PCR سلبي بفحص معتمد، خلال 48 ساعة من الدخول إلى المملكة أو المغادرة منها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام.

وأشار متحدث الداخلية إلى مراعاة أنظمة دول قدومها متعلقة بإجراءات تحليل إصابة بفيروس كورونا للأطفال.

وأكد المتحدث بأنه يسمح للمواطنين الذين تظهر فحوصاتهم إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الخروج بعد تقضية المدد التالية دون الحاجة إلى الفحص وهي: 7 أيام من تاريخ العينة الإيجابية لم أكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، أو10 أيام من تاريخ العينة الإيجابية لمن لم يكمل تلقي جرعات اللقاح في المملكة.

وقال: “يتم العمل بذلك اعتبارًا من تمام الساعة الواحدة من صباح الأربعاء القادم الموافق 9 فبراير 2022”.

إصابات اليوم

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (3260) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة رحمه الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (3878) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (666,697) حالة ولله الحمد.