أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تحديث بعض ضوابط دخول ومغادرة المملكة بالنسبة للمواطنين والأجانب على حد سواء.

فحص PCR سلبي ومعتمد

وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

التعامل مع المتعافين

كما سمحت الداخلية للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها -بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

1-(سبعة) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2-(عشرة) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

تاريخ نفاذ الإجراءات

وقالت الداخلية إنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م.

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.