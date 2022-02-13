اكتشف فريق بحثي في جامعة شقراء، تركيبة معتمدة على مستخلص طبيعي أثبتت فاعليتها في علاج السرطان.

جامعة سعودية تكتشف تركيبة معتمدة على مستخلص طبيعي في علاج السرطان ..

د. وعد العتيبي – باحثة وأستاذ مساعد في الكيمياء الحيوية جامعة شقراء: فكرة البحث نتجت من الاهتمام بتقنية النانو وعلاجات السرطان #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CI9liaV6kV

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 13, 2022

تقنية النانو:

وكشفت وعد العتيبي، الباحثة والأستاذ المساعد في الكيمياء الحيوية بجامعة شقراء، خلال تصريحات إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن فكرة البحث نتجت من الاهتمام بتقنية النانو وعلاجات السرطان، موضحةً أن المشروع البحثي تم دعمه من قبل وكالة البحث والابتكار، تحت مظلة برنامج تمويل المشروع المؤسسي التابعة لوزارة التعليم.

تحسين فعالية عقار:

وقالت: إن البحث ركز على تحسين فاعلية عقار لعلاج السرطان، عن طريق تصميم نظام توصيل نانومتري معتمد على زيت عطري مستخلص من نبات الجعدة بمنطقة الرياض، مشيرةً إلى أن الفريق عمل على عدة أنظمة لدراسة الخصائص الفيزيائية والتركيب الكيميائي للزيت كمضاد للسرطان.

وأردفت الباحثة: اخترنا بعد ذلك أفضل صيغة من هذه المستحلبات، وبعدها تم تحميل عقار الأوجز الوبلاتين عليها ودرسنا خصائصه الفيزيائية، وبعدها انتقلنا لتقييم النشاط المضاد للسرطان لهذه الصيغة في المعمل، وثبت فاعليتها أمام السرطان.