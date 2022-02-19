تشهد مناطق المملكة كافة العديد من الفعاليات بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وفي الرياض، تشهد العاصمة أكبر استعراض حي يحكي قصة التأسيس ضمن فعالية “مسيرة البداية” والتي يشهدها وادي نمار يوم 22 فبراير المقبل.

أوبريت يوم التأسيس:

كما يقام أوبريت يوم التأسيس الذي يغني فيه محمد عبده وراشد الماجد وراشد الفارس وماجد المهندس وداليا مبارك، يوم 23 فبراير على مسرح محمد عبده.

كذلك تشهد الرياض فعالية سماء التأسيس عبر 10 لوحات فنية تضيء سماء الرياض من خلال الألعاب النارية وطائرات الدرونز وذلك يوم 24 فبراير.

المجلس:

تقام كذلك فعالية “المجلس” وهي أجواء ثقافية وحوارات ونقاشات توثق الجوانب الثقافية المرتبطة بالدولة السعودية الأولى، وذلك يوم 24 فبراير في المتحف الوطني.

نجناج جدة:

وفي جدة، تقام فعالية “نجناج جدة” والتي تسلط الضوء على الملبوسات والأزياء التقليدية السعودية إلى جانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وعروض ألعاب نارية، وذلك يوم 24 فبراير.

التفاصيل وحجز التذاكر:

ويمكن الاطلاع على تفاصيل فعاليات يوم التأسيس في مناطق المملكة ومواعيدها وطريقة حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: هنا.