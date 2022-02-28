قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب الزهرة سيصل إلى أعلى نقطة في السماء خلال ظهوره الصباحي عام 2022 مع شروق شمس الاثنين 28 فبراير ساطعا على ارتفاع 33 درجة باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي وهو مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وأضافت فلكية جدة، في بيان لها، إن كوكب الزهرة انتقل إلى سماء الفجر في مطلع يناير 2022، وعند رصده بالتلسكوب حاليا سيظهر قرصه مضاء بنسبه 37 % بنور الشمس.

الاقتران الداخلي

وقالت إن أطوار الزهرة يمكن تحديدها بدقة، فعندما يكون الكوكب في سماء المساء ويمر بين الأرض والشمس – كما حدث في 9 يناير الماضي – كانت المسافة بين الأرض والزهرة تتناقص، ليحدث الاقتران الداخلي ولكن حجم قرصه الظاهري كبير؛ لأنه كان قريباً من كوكبنا.

وأضافت “الآن وبعد مرور الزهرة بيننا وبين الشمس وزيادة المسافة بين الأرض والزهرة، فإن قرص الكوكب ازادات إضاءته ولكن حجم قرصه الظاهري يتضاءل نتيجة ابتعاده عنا، وبحلول شهر أكتوبر سيصبح قرص الزهرة مضاء بنسبة 100٪ بنور الشمس وفي ذلك الوقت – سيكون الكوكب أبعد بخمسة أضعاف عن الأرض من الآن، وسيكون أقل سطوعًا.