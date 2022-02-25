وثّق عدد من الدبلوماسيين والفنانين، جماليات موسم الرياض وفعالياته المتنوعة أثناء زيارتهم للموسم، من خلال لقطات هواتفهم وتصوير الأنشطة والبرامج التي يمرون بها، تخليدًا للحظات الجميلة، وتوثيقًا للذكريات الاستثنائية التي يعيشونها بين مناطق الموسم الـ 14 المليئة بأنواع الترفيه العديدة.

دبلوماسيون ومشاهير في موسم الرياض

وكان من ضمن هؤلاء الزوار سفراء لعدد من الدول الأوروبية والعربية ودول آسيا، إضافة إلى الفنان عبدالمجيد عبدالله، والفنان راشد الماجد، وأصالة، وماجد المهندس، ولطيفة، وجملة من الشخصيات الشهيرة والرواد في عدد من المجالات الفنية والرياضية.

وتتميز أنشطة الموسم وبرامجه المتنوعة بإثارتها للدهشة لدى جميع الزوار، بمن فيهم الدبلوماسيون والفنانون والرياضيون، ومختلف أطياف المجتمع، كما تُعد حواضن ترفيه عالمية جاذبة للشغوفين بالتسوق، وزيارة المقاهي والمطاعم، وإمضاء الوقت بين الألعاب العالمية والتجارب الاستثنائية الفريدة.

7500 فعالية متنوعة

وحضر عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والفنانين مجموعة من فعاليات الموسم المتنوعة، التي تشكل جزءًا من مجموع الأحداث التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، وبطولة WWE ، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور وجميع فئاتهم العمرية.