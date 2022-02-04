أكد فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال على أن سقف طموح أزرق العاصمة، مرتفع للغاية للتألق في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال يسعى لتحقيق نتائج أفضل

وتحدث المفرج لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” سقف طموحنا كبير في مونديال الأندية ونسعى إلى تقديم نتائج أفضل”.

وتابع المفرج: ” نريد تمثيل الوطن بصورة أفضل للمرة الثانية وبإذن الله سنسعى إلى تحقيق أفضل النتائج، كما أرغب في توجيه الشكر إلى الأمير الوليد بن طلال على دعمه السخي”.

وحول شراء عقود كل من الحارس محمد العويس وسعود عبدالحميد، قال المفرج: “نشكر إدارتي الأهلي والاتحاد على تفهمهما”.

موعد أول مباراة للهلال بـ كأس العالم للأندية

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه فريق الجزيرة الإماراتي الأحد المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية.