قدم فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، اعتذاره لجماهير النادي وذلك بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تصريحات حارس الشباب #فواز_القرني بعد الهزيمة أمام الهلال بخمسة أهداف نظيفة#كورة_روتانا #الهلال_الشباب pic.twitter.com/ZFgJqsrWlQ
— برنامج كورة (@korarotana) February 17, 2022
رسالة فواز القرني لجماهير الشباب
وتحدث القرني لـ قناة ” روتانا خليجية” قائلًا: ” نعتذر لإدارة وجماهير النادي، لاعبو الشباب لاعبون كبار ويعرفون متى يعودون وكيف يتجاوزون هذه الخسارة، ونحن قدمنا كل ما لدينا في المباريات، ولكننا خسرنا أمام الهلال وهذا أمر طبيعي في كرة القدم”.
وأضاف القرني: ” أكرر اعتذاري للجماهير، والمباريات القادمة ستكون أفضل لنا”.
لاعب متحمل للمسؤولية
وكان الإعلامي تركي العجمة مقدم برنامج ” كورة روتانا” أشاد بتصريحات القرني وبتحمله للمسؤولية قائلًا: ” كثيرون عندما ينهزمون بخماسية لا يريدون الحديث، هو لاعب متحمل للمسؤولية، وهذا أمر يُحسب له”.
تركي العجمة: حديث #فواز_القرني لوسائل الإعلام بعد المباراة دليل على شخصية لاعب لديه مسؤولية ويحترم جماهير فريقه @TurkiAlajmah#كورة_روتانا #الهلال_الشباب pic.twitter.com/DGSd8UtL24
— برنامج كورة (@korarotana) February 17, 2022
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