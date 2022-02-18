قدم فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، اعتذاره لجماهير النادي وذلك بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة فواز القرني لجماهير الشباب

وتحدث القرني لـ قناة ” روتانا خليجية” قائلًا: ” نعتذر لإدارة وجماهير النادي، لاعبو الشباب لاعبون كبار ويعرفون متى يعودون وكيف يتجاوزون هذه الخسارة، ونحن قدمنا كل ما لدينا في المباريات، ولكننا خسرنا أمام الهلال وهذا أمر طبيعي في كرة القدم”.

وأضاف القرني: ” أكرر اعتذاري للجماهير، والمباريات القادمة ستكون أفضل لنا”.

لاعب متحمل للمسؤولية

وكان الإعلامي تركي العجمة مقدم برنامج ” كورة روتانا” أشاد بتصريحات القرني وبتحمله للمسؤولية قائلًا: ” كثيرون عندما ينهزمون بخماسية لا يريدون الحديث، هو لاعب متحمل للمسؤولية، وهذا أمر يُحسب له”.