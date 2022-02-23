أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف “فيبكو”، أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 115 مليون ريال.

هدف زيادة رأس المال:

وقالت شركة “فيبكو” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إنها تهدف من زيادة رأس المال لتمكين “فيبكو” وشركتها التابعة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، في برامج التحول الصناعي الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع السعودية.

وأضافت أن ذلك من خلال تحديث خطوط الإنتاج لرفع الجودة وكفاءة التشغيل مما يتيح رفع الحصة السوقية للشركة ورفع نسبة التصدير، وإضافة منتجات جديدة مما يعطي تنوع إضافي لسلة منتجات “فيبكو”، وأتمتة عمليات الشركة وخطوط الإنتاج مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة.

رقمنة خطوط الإنتاج:

وكذلك من خلال رقمنة خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة مما يرفع من كفاءة الإنتاج ، والاستثمار في مبادرات الاستدامة لا سيما فيما يخص الطاقة النظيفة مما يوفر من مصاريف الطاقة، ورفع الملاءة المالية للشركة بما يتيح لها التوسع في مبيعاتها، وخصوصاً مبيعات التصدير، بالإضافة إلى تخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها، وتوفير رأس مال عامل يكفي لمقابلة أنشطة الشركة التوسعية.

يذكر أن رأسمال “فيبكو” يبلغ 115 مليون ريال موزعاً على 11.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.